Xabi Alonso: "Ci aspettiamo un grande Milan"

Secondo impegno in Champions League per il Bayer Leverkusen che martedì affronterà il Milan in casa: "Affrontiamo una grande squadra, una delle più grandi in Europa - ha dichiarato Xabi Alonso su Sky -. La vittoria nel derby gli ha dato molta confidenza e sicurezza nel modo di giocare, dovremo fare una partita quasi perfetta". Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW alle 21

Xabi in conferenza: "Affontare le italiane è sempre difficile"

"Servirà una gran prestazione ma siamo pronti", ha esordito Xabi Alonso in conferenza stampa. "Abbiamo un piano partita, ma in 95 minuti può accadere di tutto. Non vogliamo lasciare dominare al Milan la partita, loro sono molto bravi nei contropiedi. Hanno velocità e qualità, ma in Champions League tutti gli avversari sono di grande livello". L'allenatore poi parla di Morata e Pulisic: "Con Alvaro siamo in contatto, è un grande calciatore. Non a caso è il capitano della sua nazionale, spero che domani non sia in giornata. Pulisic è in un momento di forma molto buono, ha un impatto molto forte sulla sua squadra". In chiusura una battuta sul match che si aspetta: "Giocare contro le squadre italiane è sempre difficile, servirà pazienza con il possesso palla perché sono sempre pronti a difendere bassi. Lo stile di Fonseca è chiaro, hanno un’idea e un modulo definito".