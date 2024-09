Dove vedere Bayer Leverkusen-Milan

Alle 21 il Milan affronta in trasferta il Bayer Leverkusen , partita da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani; a bordocampo Peppe Di Stefano, Gianluca Di Marzio. Diretta Gol Andrea Marinozzi. Alle ore 21 spazio anche a Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Inoltre, alle 20 (su Sky Sport 24 e Sky Sport 4K) e alle 20.45 (su Sport Uno) e dalle 23 (su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K) appuntamento con Champions League Show: in studio Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban e Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news.

I numeri di Bayer Leverkusen e Milan

Bayer Leverkusen e Milan non si sono mai incontrate in precedenza in competizioni europee. Nei precedenti 12 confronti con avversarie italiane in Champions League, il Leverkusen ha ottenuto solo due vittorie (4 pareggi e 6 sconfitte) perdendo le ultime tre di fila. Il Milan ha perso solo una delle ultime otto partite contro squadre tedesche in Champions League (3V, 4N), anche se la sconfitta risale alla sfida più recente: 1-3 contro i finalisti della scorsa edizione, il Borussia Dortmund, nel novembre 2023. Il Bayer Leverkusen è imbattuto nelle ultime nove partite casalinghe nelle principali competizioni europee (6V, 3N) e non è mai arrivato a 10 gare interne di fila senza sconfitte. Il Milan ha vinto la sua prima partita in trasferta in Champions League solo in una delle sue ultime sette precedenti partecipazioni (5N, 1P), non riuscendoci in nessuna delle ultime quattro (1N), dalla vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo nel 2012/13 (3-2). Dopo la vittoria per 4-0 del Bayer Leverkusen sul Feyenoord nell'ultima partita, i tedeschi potrebbero vincere le prime due partite stagionali in Champions per la prima volta dal 2001/02, edizione in cui ha poi raggiunto la finale (sconfitta per 1-2 contro il Real Madrid). Questa è la 21ᵃ partecipazione del Milan in Champions League; solo nel 2021/22 ha perso entrambe le prime due partite di una singola edizione del torneo e in quell’annata la prima arrivò contro il Liverpool.