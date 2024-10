Thiago Motta: "In partite così serve giocare bene"

L'allenatore bianconero a Sky Sport: "Il Lipsia fa un calcio aperto, giocano bene. Tutti i miei giocatori partecipano alla stagione, sia giocando novanta o cinque minuti, Conceição è l'esempio". Poi in conferenza: "Formazione? Stavolta non la dico, ma non ho dubbi". Partita live mercoledì sera alle 21: i clienti Sky abbonati ad Amazon Prime potranno vedere il match attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass

Seconda partita europea della Juventus di Thiago Motta. Dopo la vittoria per 3-1 allo Stadium nell'esordio col Psv i bianconeri tornano in campo, in Germania, nella casa del Lipsia. La Juve è tornata a vincere anche in campionato dopo i tre 0-0 di fila, segnando tre gol al Genoa con un super Vlahovic autore di una doppietta. Ora testa di nuovo alla Champions: Motta presenta così la sfida, live mercoledì alle 21: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

L'asticella si alza sempre di più, che partita si aspetta?

"Giochiamo contro una squadra importante, fanno un calcio aperto, giocano bene. E hanno un alto livello da tanto tempo. Troveremo una squadra che vuole attaccare e pressare alto. Saremo pronti, sicuramente sono diversi da quelle che abbiamo affrontato fino ad ora. Come sempre proveremo a portare la partita dalla nostra".

Dall'esterno sembrate due squadre simili, quali sono le differenze?

"La differenza la potremo vedere domani. Siamo squadre giovani, che vogliono attaccare e avere il controllo. Dovremo essere a quel livello. Servirà anche equilibrio".

Ci sono giocatori che, dalla panchina, sono entrati benissimo…

"La stagione si affronta con un gruppo, tutti devono contribuire. È chiaro che le scelte vanno fatte, e io mi fido di quello che vedo sul campo. Tutti partecipano, sia giocano novanta o cinque minuti. Conceição è l'esempio: a Genova è entrato ed ha aiutato tantissimo, e non solo col gol".

Motta in conferenza stampa: "Per fare bene in partite così devi giocare bene a calcio. Formazione? Non stavolta…"

L'analisi dell'allenatore bianconero è proseguita in conferenza stampa: "Non siamo due squadre che difendono e giocano sull'errore dell'avversario - le sue parole - ecco perché ci servirà una prestazione completa. Per fare bene in partite così devi giocare bene a calcio. Singoli? Tutti stanno bene, Koopmeiners ha una grande libertà, Cambiaso può giocare in diversi ruoli, vedremo come giocheremo domani. Stavolta non vi do la formazione, ma non ho nessun dubbio, sono già sicuro delle scelte. Thuram o McKennie? Possono anche giocare insieme. L'importane è sempre aiutare la squadra. Vlahovic sta bene, per tutti gli attaccanti è importante segnare ma il calcio non è solo questo, c'è anche la fase difensiva". Infine una battuta sul suo ex Bologna, che in coppa sfiderà una super big come il Liverpool: "Speriamo che vinca il Bologna" - ha detto sorridendo.