La nuova copertina della Champions League

Da martedì su Sky e in streaming su NOW , la terza giornata di Champions League. La copertina è sulle note del nuovo singolo di Olly e Angelina Mango "Per due come noi"

La copertina che aprirà gli studi della terza giornata di Champions League è sulle note del nuovo singolo "Per due come noi" di Olly che per la prima volta collabora con la cantautrice Angelina Mango. In poco più di un mese ha raggiunto oltre 10 milioni di streaming, mentre su TikTok, il brano è stato utilizzato in oltre 7mila video. La canzone è stata certificata disco d'oro. Il brano, scritto a quattro mani da Olly e Angelina Mango e prodotto dai due artisti insieme a JVLI, è una collaborazione importante nata in maniera spontanea da un rapporto di stima reciproca tra i giovanissimi artisti ed è stato altrettanto naturale fare di questo brano, che parla di vita a due, un duetto. A dicembre Olly tornerà live con "Lo rifarò, ko rifaremo tour", 13 date nei principali club della penisola di cui 7 già sold out.