Domani alle 21 su Sky Sport 254 per il terzo turno di Champions gli inglesi in trasferta a Lipsia sfidano i tedeschi, di cui l’ex allenatore dei Reds sarà dal 1 gennaio 2025 il nuovo Head of Football, cioè il responsabile dell'intero settore calcio della Red Bull. Klopp non sarà in ogni caso allo stadio. Nel video tutte le ultime notizie sul match con l’inviato a Lipsia Nicolò Omini

