78 minuti totali, distribuiti su tre partite nelle tre differenti competizioni. È il magro bottino ottenuto fin qui da Federico Chiesa con la maglia del Liverpool. Un ambientamento reso complicato dai continui problemi fisici che attanagliano l'esterno italiano, in ritardo di condizione rispetto ai compagni di squadra. Una situazione di cui ha parlato il suo allenatore, Arne Slot, nella conferenza stampa di vigilia al match di Champions contro il Lipsia: "È piuttosto semplice spiegarla, anche se certamente è un problema complesso - ha detto - . Federico ha saltato l'intera preparazione del pre campionato e poi è arrivato in un campionato dove l'intensità è più alta rispetto alla Serie A. Abbiamo appena incontrato due squadre italiane, quindi ora posso affermarlo con sicurezza. Questo rende difficile per lui fare il passo necessario per raggiungere i livelli di intensità del resto della squadra. Questo non ha molto a che fare con il campionato italiano o la Premier League, è più dovuto al fatto che ha perso un pre campionato completo ed è difficile per ogni giocatore, quando ci sono costantemente partite, portarli ai livelli a cui siamo arrivati".