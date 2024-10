Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Le partite del mercoledì e dove vederle su Sky e in streaming su NOW . Alle 18.45 Atalanta-Celtic e alle 21.00 Young Boys-Inter: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass

Mercoledì 23 ottobre, per la terza giornata di Champions League, alle 18.45, scende in campo l’Atalanta, impegnata a Bergamo contro il Celtic, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Massimiliano Nebuloni e Marina Presello. Mentre alle 21.00 un grande classico delle notti europee, Barcellona-Bayern Monaco, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Alle 21.00 anche Young Boys-Inter: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.