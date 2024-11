Le probabili formazioni di Lille-Juve

La Juventus vola in Francia con l'obiettivo di trovare continuità e tornare a vincere anche in Champions. Di fronte c'è il Lille del bomber Jonathan David. Thiago Motta orientato a cambiare poco rispetto alla vittoria sull'Udinese. Cabal dovrebbe prendere il posto di Savona. A centrocampo Locatelli favorito su Fagioli. E in avanti Conceiçao è in vantaggio su Weah. Lille-Juventus è in diretta esclusiva martedì 5 novembre su Sky Sport e NOW