Dove vedere Real Madrid-Milan

Oggi alle 21 il Milan affronta il Real Madrid , partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo, a bordocampo Gianluca Di Marzio e Peppe Di Stefano. Diretta Gol con Federico Zancan. Alle ore 21 spazio anche a Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW per seguire le partite in contemporanea. Inoltre- dalle 18, dalle 20,

I numeri di Real Madrid e Milan

Il Real Madrid ha vinto cinque delle sette partite casalinghe contro il Milan in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (1N, 1P), battendolo 2-0 nell'ultimo precedente dell'ottobre 2010. Il Milan non ha ottenuto successi nelle ultime tre partite di Champions League giocate contro il Real Madrid (2N, 1P), da quando vinse 3-2 nell'ottobre 2009 con gol di Andrea Pirlo e doppietta di Alexandre Pato. Il Real Madrid ha vinto 17 delle ultime 18 partite europee contro squadre italiane. L'unica sconfitta è arrivata in casa contro la Juventus nell'aprile 2018 nei quarti di finale di Champions League. Questa sarà la quinta volta che Carlo Ancelotti affronterà il Milan da quando lo ha allenato nel periodo tra il 2001 e il 2009, e la prima volta in competizioni europee. I quattro precedenti sono stati tutti da allenatore del Napoli tra il 2018 e il 2019, con il tecnico italiano che è riuscito a battere la sua ex squadra solo in un'occasione (2N, 1P): 3-2 in casa nell'agosto 2018 in Serie A. Il Real Madrid è imbattuto nelle ultime 15 partite casalinghe di Champions (12V, 3N), nonostante sia in corso la sua più lunga striscia di partite senza riuscire a mantenere la porta inviolata in casa nella competizione (sei) da febbraio 2013 (otto in quel caso). Il Milan ha vinto solo una delle ultime sette trasferte di Champions League (3N, 3P), contro il Newcastle United nella fase a gironi della scorsa stagione (2-1). In queste sette partite il Milan ha segnato solo tre gol, mentre in cinque di esse non è proprio riuscito a trovare la via della rete.