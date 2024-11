2/10

L'ITALIA HA IL 55% PER LA QUINTA SQUADRA IN CHAMPIONS



Lo conferma 'Football Rankings', pagina specializzata in dati e proiezioni legate al calcio, che consegna all'Italia il 55% di possibilità d'iscrivere una squadra in più nella Champions 2025/26. Ecco le percentuali:

INGHILTERRA: 94% di possibilità di avere la quinta squadra in Champions ITALIA: 55% PORTOGALLO: 21% (per la terza squadra) SPAGNA: 15% GERMANIA: 13%

Non è tutto: detto del potenziale 2° posto dell'Italia,