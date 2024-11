L'allenatore dell'Inter commenta il successo sul Lipsia e il momentaneo primo posto in classifica: "Vincere questa partita è stato importante perché temevo il Lipsia che è una squadra con grandi valori. La classifica? Abbiamo fatto un bel passo in avanti ma manca ancora qualcosa per stare nelle prime otto. Abbiamo disputato una gara equilibrata e siamo stati sul pezzo come piace a me"

E' felice Simone Inzaghi per il quarto successo consecutivo in questa Champions League e per il momentaneo primo posto in classifica dopo la vittoria sul Lipsia: "C'è soddisfazione perché conoscevamo l'importanza di questa gara, il Lipsia ha 0 punti ma ha tanti valori, ha qualità, ha ottimi giocatori - dice - Abbiamo fatto un'ottima partita, siamo stati sempre in equilibrio, abbiamo giocato bene tecnicamente, l'unico rammarico è non aver fatto il secondo gol, ma comunque nel secondo tempo, a parte una parata di Sommer, abbiamo sofferto relativamente poco". Quanto all'attuale primo posto in classifica: "Sappiamo che per arrivare nelle prime otto manca un passettino, a Leverkusen sarà difficile poi avremo Sparta Praga e Monaco, abbiamo fatto un ottimo percorso con quattro vittorie consecutive, abbiamo fatto un bel passo avanti perché temevo molto questa partita". L'obiettivo: "La finale? Quello è l'obiettivo di molti, c'è molta concorrenza, non è semplice, giocare ogni due giorni e mezzo è difficile, ma per fortuna ho ragazzi abituati e che hanno grande disponibilità".