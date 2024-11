Italiano: "Dopo il pareggio è mancato il furore"

Un'altra partita in cui il Bologna ci ha provato, ma senza riuscire a conquistare la prima vittoria. Solo il primo gol è arrivato, una consolazione da poco per mister Vincenzo Italiano. "La squadra è stata più presente, aggressiva, ma ci siamo fatti due gol da soli. Dopo il pareggio non abbiamo continuato col furore di prima e il loro secondo gol ci ha penalizzati. Ci siamo sbloccati segnando, ma la vittoria non arriva. Non ho nulla da dire ai ragazzi, l’avversario era di livello e tosto anche stasera e abbiamo tenuto bene il campo".

"In Champions tutti hanno qualità e fisicità"

L'impostazione tattica non è spiaciuta a Italiano: "Avremmo potuto fare di più nella costruzione, cercando Freuler alle spalle dei loro attaccanti. I cambi di gioco per Orsolini e Ndoye erano giusti, loro erano molto forti sui duelli ed era complicato tenere botta. Dalla panchina però ho avuto la sensazione che potessimo portare a casa qualcosa". La palestra europea può essere utile per la Serie A: "In campionato abbiamo avuto la capacità di venir fuori da un momento negativo, rilanciando tanti giocatori. Vogliamo guadagnare altre posizioni, purtroppo in Champions tutti hanno qualità e fisicità e quando ti battono su questi dettagli sei costretto a inseguire. In campionato non possiamo permetterci gli stessi sbagli di queste partite. I ragazzi hanno nelle corde lo sviluppo dal basso, ma non possiamo prendere gol da situazioni di facile lettura". Più tempo per lavorare sarebbe necessario: "Con tutte queste partite ci mancano allenamenti e possibilità di migliorare le situazioni, ma abbiamo le qualità e la tecnica, soprattutto in avanti, per migliorare".