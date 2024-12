C'era anche John Elkann questa mattina alla Continassa per assistere all'allenamento della Juventus a due giorni dalla sfida di Champions League contro il Manchester City. Elkann ha incontrato al Training Center Maurizio Scanavino, Cristiano Giuntoli e Thiago Motta per mostrare vicinanza alla squadra in vista del big match europeo

IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI - GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT