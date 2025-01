Non c'è Zaniolo: probabili Atalanta-Sturm Graz

Atalanta a caccia di punti pesanti per centrare la qualificazione in Champions League. Poche rotazioni per Gasperini che quasi certamente sceglierà Samardzic alle spalle di Lookman e Retegui con De Ketelaere inizialmente in panchina. Zaniolo non ha svolto la rifinitura e non sarà concovato: torna Cuadrado. Gli austriaci, allenati dall'ex torinista Saumel, hanno perso cinque delle sei partite giocate in questa fase del torneo