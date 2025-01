Italiano: "Regaliamo a tutti questa gioia"

A caccia della prima vittoria in Champions, i rossoblù affrontano i tedeschi al Dall'Ara. Ne ha parlato Vincenzo Italiano a Sky: "Loro sono una squadra forte e pericolosissima, noi siamo pronti e vogliamo la prima vittoria. Se ci penso, mi vengono i brividi. Vogliamo dire la nostra nelle ultime due partite". Bologna-Borussia Dortmund è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Lanciatissima in campionato, ma a caccia della prima gioia in questa Champions League. Ecco l'obiettivo del Bologna, sesto in Serie A (con una partita in meno) e a rilento in Europa. Lo conferma il cammino dei rossoblù, che hanno pareggiato 0-0 all’esordio con lo Shakhtar e l'ultima sfida col Benfica: di mezzo purtroppo quattro sconfitte contro Liverpool, Aston Villa, Monaco e Lille. Obbligatorio regalarsi la vittoria al Dall'Ara contro il Borussia Dortmund (diretta martedì alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW), che al contrario insegue la qualificazione diretta agli ottavi. Nono posto in classifica con 12 punti per i gialloneri, protagonisti di un 2025 finora da incubo: tre sconfitte su tre in Bundesliga che costano la decima posizione. Una sfida introdotta da Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky.



Che cosa vi ha insegnato finora la Champions?

"A me tantissimo, è un percorso che ha dato grandi spunti a tutti. Siamo andati in giro per grandi palcoscenici con avversarie forti e un ritmo elevatissimo. Questo ci ha dato qualche prestazione di livello in campionato: questa esperienza l'abbiamo riportata e ci ha permesso di guadagnare punti. Domani cercheremo di mettere in difficoltà un'avversaria forte, anche se arriva da qualche sconfitta. Sono veloci e pericolosissimi, domani è l'ultima in casa e vogliamo sbloccare la casella delle zero vittorie".



Il Bologna è primo per intensità di pressione in Italia e terzo in Europa…

"Questo è un dato importante, ci fa capire che ciò che proponiamo dà risultati e soddisfazioni. Penso sia da approfondire e ci abbiamo lavorato anche stamattina. Possiamo migliorare, ma è un nostro aspetto e lo cerchiamo. Qualche gol lo sta portando. Se dovessimo lavorare bene, qualche occasione pericolosa la possiamo creare e vediamo di approfittare delle loro ultime incertezze".



Ha qualche rammarico per l'inizio di stagione?

"Mi sarebbe piaciuto avere la condizione fisica e mentale di adesso, l'autostima, la consapevolezza ma anche gli attaccanti che si sono sbloccati, la compattezza… Fa parte tutto di un processo, peccato che i miglioramenti siano arrivati nell'ultimo periodo. Vogliamo dire la nostra nelle ultime due partite".



Quanto le dispiace non aver avuto prima questo Bologna?

"Abbiamo pagato qualche difficoltà, gli infortuni, chi era in ritardo di condizione oltre a Ferguson appena rientrato. Ora è tutto diverso anche a livello ambientale, ci sono i risultati e si lavora più serenamente dopo le vittorie. Ma già domani possiamo regalare la prima vittoria in Champions, cosa che mi fa venire i brividi. Dobbiamo cercare di fare questo passo".