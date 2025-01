Un punto che basta per agguantare i playoff, ormai praticamente certi, ma che non è sufficiente per sperare di finire tra le migliori 8. E che probabilmente non può soddisfare Thiago Motta, per come è arrivato: appena 5 tiri in tutto il match, uno solo nel primo tempo. E gli attaccanti che "si sono visti troppo poco", come ammette lo stesso allenatore bianconero con una nota di rimprovero. "Tutte le squadre venute qui hanno avuto difficoltà, giocando contro una squadra che si chiude e difende molto bene", dice Motta a Sky a fine partita. "Così è andata anche a noi, che non abbiamo sofferto ma non abbiamo neanche creato a sufficienza per poter vincere. Peccato perché potevamo fare meglio".

