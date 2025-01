"Ci voleva". Parla così Gian Piero Gasperini a Sky Sport al termine della vittoria contro lo Sturm Graz per 5-0. Successo che permette all'Atalanta di avere la certezza aritmetica di entrare nelle prime 24 di Champions League. "In questo 2025 non riuscivamo mai a vincere – ha continuato Gasperini –. È un successo che arriva nel momento giusto. Abbiamo fatto un buon percorso in Champions anche se non abbiamo avuto un calendario facile. Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo sul piano tecnico. Questo per noi è un buon risultato, non era così scontato". Sul prossimo turno contro il Barcellona: "Andremo a Barcellona per fare il massimo, come abbiamo fatto in ogni partita. Non abbiamo mai incontrato il Barcellona in questi anni. Per noi sarà una grande motivazione e un grande stimolo".