Le pagelle di Atalanta-Sturm Graz 5-0

Manita dell'Atalanta che travolge lo Sturm Graz e si assicura aritmeticamente l'accesso almento agli spareggi e si candida seriamente per un posto agli ottavi diretti in Champions. Voto altissimo per Gasperini che conquista la goleada anche grazie ai cambi. Nessuna insufficienza per i nerazzurri e il migliore arriva proprio dalla panchina: le pagelle di Stefano Borghi

ATALANTA-STURM GRAZ 5-0: GOL E HIGHLIGHTS - CHAMPIONS, LA CLASSIFICA