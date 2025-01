Milan-Girona, Conceiçao in conferenza LIVE

Domanda per Coinceiçao: cosa ha avvertito questa settimana nell'ambiente?

"C'è stato poco tempo per prepare questa partita, ma ho visto i ragazzi concentrati e focalizzati. L'ho detto dopo la gara con la Juventus: questo lavoro a livello mentale devo essere io a farlo. Tocca a me trovare la chiave per dare al gruppo l'atteggiamento giusto. I giocatori lo sanno e sono motivati per migliorare individualmente e come squadra. Le maglie non giocano: dentro ci sono persone che devono mostrare quello che vogliamo a tutti i livelli. E' quello che mi aspetto non solo in Champions ma anche in campionato e in Coppa italia"