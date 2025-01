Intervistato da Sky Sport alla vigilia della delicata sfida da dentro o fuori contro il Manchester City, Luis Enrique spiega le ragioni dell'acquisto di Kvaratskhelia: "Risponde alle nostre esigenze di mercato, ha tanta qualità, è giovane e credo che potrà fare bene con noi per molti anni". Sulla partita: "So che Guardiola non speculerà e lui può dire la stessa cosa di me. Sarà una partita molto dura per la classifica, ma spettacolare"

Luis Enrique si gode l'arrivo di Kvaratskhelia , anche se non potrà utilizzarlo nella partita di domani contro il Manchester City: "Si tratta di un giocatore giovane, ma già esperto e di grande qualità , come abbiamo visto nel Napoli e lo seguivamo già da 4/5 anni. Risponde alla nostra esigenza di acquistare calciatori giovani e farli crescere con noi nel tempo. Non ci sarà domani, ma penso che potrà fare bene con noi per molti anni".

"Io e Guardiola abbiamo gli stessi ideali, non speculiamo"

Domani il Psg è atteso da una difficilissima partita contro il Manchester City. In questo momento la squadra francese sarebbe addirittura fuori dai playoff, ma gli inglesi sono avanti di appena un punto e non possono permettersi passi falsi: "Ci sono allenatori che hanno gli stessi ideali, come me e Guardiola. Io sono sicuro che lui non speculerà e lui può dire la stessa cosa di me. A entrambi piace avere il possesso, fare pressione e stare nella trequarti avversaria, anche se il pallone è uno solo. Sarà una partita dura vista la classifica, ma anche spettacolare e senza speculazioni".