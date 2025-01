Le probabili formazioni di Juventus-Benfica

Vlahovic dal 1' nella sfida tra Juventus e Benfica. Sulla sinistra il favorito è Mbangula, Douglas Luiz al fianco di Locatelli a centrocampo. Infortunati Renato Sanches e Gouveia nel Benfica. Di Maria verso una maglia da titolare. Gara in diretta mercoledì 29 gennaio alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

LE PAROLE DI MOTTA