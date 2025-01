L'allenatore dell'Atalanta a Sky Sport dopo il pareggio contro il Barcellona: "Dobbiamo essere contenti del percorso che abbiamo fatto e di queste 8 partite che abbiamo giocato. Il Barcellona ha delle accelerazioni e una qualità straordinaria, ma anche noi abbiamo avuto parecchie situazioni da gol". E sull'infortunio di Scalvini: "Siamo molto dispiaciuti, ha subito l'ennesimo infortunio. Non so se dovrà essere operato, è ancora troppo presto per dirlo"

L'Atalanta ci va vicino, ma manca la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. Contro il Barcellona , al Montjuic, finisce 2-2 . " Il rammarico resta , anche perché bastava un punto per passare agli ottavi - ha detto a Sky Sport l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini -. Se pensiamo alla partita contro il Real, contro l'Arsenal ma soprattutto a quella contro il Celtic, potevamo essere davanti. Dobbiamo comunque essere contenti del percorso che abbiamo fatto e di queste 8 partite che abbiamo giocato. C’è soddisfazione, dopotutto continuiamo a giocare in Champions". E sulla sfida giocata contro il Barcellona: "Questo risultato è come aver ottenuto una medaglia. Bello, sotto tanti aspetti. Il Barcellona ha delle accelerazioni e una qualità straordinaria, ma anche noi abbiamo avuto parecchie situazioni da gol ".

"Dispiaciuti per l'infortunio di Scalvini"

Sull'infortunio di Scalvini, invece: "Siamo molto dispiaciuti, ha subito l'ennesimo infortunio. Questa è la vera nota di rammarico. Si è fatto male alla vigilia del Real alla spalla. Sapevamo di questo rischio: non so se dovrà essere operato, è ancora troppo presto per dirlo". Ai playoff la Dea affronterà una tra Sporting e Bruges: "Sono due squadre forti - ha detto Gasperini -. Conosciamo bene lo Sporting avendoci giocando già 4 volte lo scorso anno. Il Bruges sta ottenendo tanti buoni risultati, ma è la Champions. Il fatto di giocare la seconda partita in casa però può essere un piccolo vantaggio". Infine, un pensiero su questa prima fase della Champions League: "Mi sorprende la qualità delle squadre che sono nei playoff. È stata una fase appassionante, anche se i calendari non sono omogenei per tutti, ma è anche questo il bello".