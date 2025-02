Champions, il tedesco Siebert arbitro di Juve-Psv

Designati gli arbitri delle sfide dei playoff di andata di Champions in programma martedì: il tedesco Siebert a Torino per Juventus-Psv. Al francese Turpin il big match tra Manchester City e Real Madrid

E' il tedesco Daniel Siebert l'arbitro scelto dall'Uefa per dirigere Juventus-Psv, gara di andata dei playoff di Champions League, in programma martedì 11 febbraio a Torino (ore 21). Connazionali gli assistenti Jan Seidel-Rafael Foltyn, quarto ufficiale Daniel Schlager; al var Christian Dingert, avar Sören Storks. Il big match tra Manchester City e Real Madrid sarà diretto dal francese Clement Turpin. Al bosniaco Irfan Peljto il derby francese tra Brest e Psg. Il norvegese Espen Eskas per Sporting-Borussia Dortmund.