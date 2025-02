Sono iniziati gli spareggi di Champions League, fase dalle tantissime stelle e dalle vecchie conoscenze italiane. Un passato all'Inter per Perisic, che ha segnato alla Juventus. Lui come Brahim Diaz dai trascorsi al Milan e in gol contro il City. Sono due tra gli ex Serie A che completano una top 11 dal valore vicino ai 400 milioni di euro. E anche in panchina… (dati Transfermarkt)

