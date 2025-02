Conceiçao ritrova Musah dopo la squalifica: lo statunitense dovrebbe partire titolare sulla destra con Pulisic (non al meglio) dalla panchina. In attacco anche Joao Felix, Leao e l'ex Gimenez. Olandesi senza 10 giocatori: ultimi indisponibili in ordine di tempo Timber (rottura del collaterale) e Ueda (problema muscolare). Milan-Feyenoord è in diretta martedì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

