L'allenatore olandese non è preoccupato dai recenti passi falsi della sua squadra: "Giocheremo davanti ai nostri tifosi, spero che avremo una grande spinta. La Juve è un top club, ma in Champions può succedere di tutto e sarà una partita diversa dall'andata. Non siamo in crisi"

Peter Bosz sa di affrontare una sfida difficile, ma non ne è spaventato e si mostra positivo alla vigilia del ritorno del playoff di Champions tra Psv Eindhoven e Juventus. La sua squadra non vince da un po' e in Eredivisie ha pareggiato le ultime tre partite, di cui due consecutive in casa contro Willem II e Utrecht: "Non siamo in crisi, siamo in corsa su tre fronti e devo vedere anche le prestazioni. Contro il Willem II siamo stati deludenti, ma con l'Utrecht solo il risultato è stato penalizzante", ha detto in conferenza l'allenatore del Psv. C'è comunque del lavoro da fare: "Sto provando a entrare nella testa dei miei giocatori, ma ognuno è diverso e se dico sciocchezze se ne accorgono tutti. Devo puntare su concetti calcistici".