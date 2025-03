Derby tedesco in scena all'Allianz Arena: Kompany punta su Kane rifornito da Olise, Musiala e Coman, in ballottaggio con Sané. A centrocampo Kimmich dovrebbe farcela, in alternativa è pronto Palhinha. Dubbio centravanti per Alonso: Tella favorito su Adli. Chance dall'inizio anche per Palacios e Tapsoba. Bayern Monaco-Bayer Leverkusen è in diretta alle 21 su Sky Sport 253 e in streaming su NOW

