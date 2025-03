Le probabili formazioni di Psg-Liverpool

Mercoledì la super sfida al Parco dei Principi, dove Luis Enrique pensa al tridente con Kvara e Barcola insieme a Dembélé. In difesa Beraldo è in vantaggio su Pacho. Slot potrebbe scegliere Gakpo (e non Jota) come centravanti, Szoboszlai si gioca un posto con Jones. Psg-Liverpool è in diretta alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

