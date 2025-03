Il club olandese e i nerazzurri, in campo mercoledì 5 marzo per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, si sono affrontati in un'unica occasione in competizioni ufficiali. Era il 2002 e c'era in palio la finale di Coppa Uefa. La squadra a suo tempo allenata da Cuper venne eliminata col punteggio complessivo di 3-2 (0-1 a Milano e 2-2 a Rotterdam). In campo al ritorno in Olanda c'erano l'attuale allenatore del Feyenoord e... quello del Milan!

FEYENOORD-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI