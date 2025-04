Yamal: "Vogliamo provare a vincere tutto"

L'attaccante del Barcellona alla vigilia della semifinale di Champions League contro l'Inter: "Vogliamo provare a vincere tutto. L'Inter è forte in difesa e in contropiede, ma noi siamo bravi nel palleggio. Ammiro Lautaro e Barella". Sul confronto con Messi: "Non mi paragono con nessuno, ancora meno con uno come lui. Arrogante? Finché vinco non possono dirmi niente..."

Sfacciato, forse un po’ arrogante (ma lui stesso non lo nega): Lamine Yamal a 17 anni si presenta in conferenza stampa come in campo: senza paura, perché “quella 'ho abbandonata da tempo”, risponde quando gli chiedono se non abbia un po’ di timore alla vigilia di una semifinale di Champions. D’altra parte, parliamo di un ragazzo che domani (fischio d’inizio alle 21), da minorenne, raggiungerà le 100 partite col Barça. Alla sua età, per dire (e glielo dicono), Messi ne aveva giocate 7: "Io non mi paragono con nessuno, e ancora meno con uno come lui. Io provo solo a migliorarmi, a godermi il mio cammino. Leo lo ammiro perché è stato il miglior giocatore della storia, il resto lascio a voi. Epoca di Lamine dopo l’era Messi? No, questa è l’epoca del Barça, non di Lamine”. E ancora, punzecchiato sempre sul paragone con Messi, che in quattro partite contro l’Inter non ha mai segnato: “Non importa, ne ha segnati tanti a tutti… Spero di segnare io”.