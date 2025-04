Il presidente nerazzurro parla a Sky Sport del futuro della panchina e non solo: "Sono stati anni straordinari e grande parte del merito è di Inzaghi, come si fa a rinunciare a una figura del genere - dice -. Vogliamo investire su profili che possono rappresentare un patrimonio per il futuro, non su svincolati con ingaggi alti"

"Lautaro e Thuram sono due giocatori di grande valore, peccato non averli potuti vedere spesso insieme in stagione. L’importante è essere presenti in questo contesto, non vogliamo fare la comparsa ma essere protagonisti". Esordisce così Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, a margine della semifinale d'andata col Barcellona, prima di soffermarsi sul futuro della panchina: "Con Inzaghi non bisogna guardare le settimane, ma gli anni - spiega a Sky Sport -. Sono stati anni straordinari per il club e grandissimo merito è suo, quindi come si fa a rinunciare a una figura del genere. Oltretutto, in un mondo in cui tutto si brucia con una velocità estrema, noi abbiamo creato uno zoccolo duro, molte forte, solido dove all’interno c’è la sua presenza che si fa sentire ed è l’interprete di questo nostro modello".