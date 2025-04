Al 75' di Barcellona-Inter un episodio davvero sfortunato per i nerazzurri: ripartenza e cross di Dumfries con Mkhitaryan che supera Szczęsny. Ma l'arbitro annulla per fuorigioco. E l'immagine del VAR è davvero clamorosa: il nerazzurro è in offside davvero per un'unghia. Guarda il video

BARCELLONA INTER 3-3: HIGHLIGHTS - PAGELLE - IL RACCONTO DELLA PARTITA