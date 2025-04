Lo storico ex leader del Barcellona a Sky Sport poco prima dell'andata della semifinale: "Arriviamo un po' più da favoriti, sarà una grande partita". Piqué non dimentica il 2010: "Ricordo il viaggio lunghissimo in pullman, poi un gol di Milito in fuorigioco e uno annullato a Bojan al ritorno". Sulla Kings League: "Siamo molto contenti, in tantissimi ci seguono"

Gerard Piqué non ha mai dimenticato la semifinale del 2010. Ne parla lui stesso, a Sky Sport, a poche ore (e quindici anni di distanza) dalla nuova semifinale del 2025 ancora tra Barcellona e Inter: " Siamo un po' favoriti - dice lui -, l'Inter arriva da un periodo complicato, ma sarà una grande partita". Nella sua mente torna quella partita che lanciò l'Inter di Mourinho verso il triplete: "Fu una doppia sfida complicata, ricordo il viaggio lunghissimo in pullman dell'andata col caso del vulcano islandese. A Milano abbiamo perso 3-1 con un gol di Milito in fuorigioco abbastanza netto. Al ritorno all'ultimo minuto c'è stato un gol annullato a Bojan che penso fosse regolare. Avremmo tanto voluto arrivare in quella finale…"

Il successo della Kings League

Infine la King League, Yamal sarà presto presidente di un suo club in Spagna: "A 14 anni era già un fan - rivela Piqué -, è cresciuto con noi nella King League e oggi ha creato la sua squadra in Spagna. La Kings League Italia? Siamo molto felici, molta gente ci sta seguendo, tutti sono molto contenti, da chi guarda a chi partecipa. Adesso ci sarà il Mondiale tra club, a Parigi, un po' come quello della Fifa". Infine un commento su una sua altra grande passione come il tennis: "Amo questo sport, in generale si possono fare piccoli cambiamenti per renderlo più appetibile ai giovani, nel tennis come in tanti altri sport".