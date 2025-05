Designato l'arbitro per la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona in programma a San Siro martedì 6 maggio: si tratta del polacco Szymon Marciniak, che ha già diretto i nerazzurri in 9 occasioni (2 proprio contro il Barça)

È il polacco Szymon Marciniak l'arbitro designato per la semifinale di ritorno di Champions League in programma a San Siro martedì 6 maggio alle 21 tra Inter e Barcellona (l'andata in Spagna è terminata 3-3). I guardalinee saranno Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, anche loro polacchi come il quarto ufficiale Pawel Raczkowski. Gli olandesi Dennis Johan Higler e Pol van Boekel saranno rispettivamente Var e Avar.