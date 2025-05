Arteta: "A Parigi per fare la storia"

"C’è un entusiasmo enorme, un'energia speciale. Siamo a una vittoria dalla finale in una delle città più belle del mondo. Siamo qui per fare la storia e con il risultato dell'andata rende ancora più chiaro il nostro piano per questa partita. Dobbiamo incanalare tutta l'energia dentro di noi e fare la migliore prestazione possibile per andare in finale". Parola di Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Psg (in programma alle ore 21). Al Parco dei Principi si riparte dall'1-0 dell'andata in favore dei francesi: "Dobbiamo essere migliori di loro – ha detto Arteta –. All'andata abbiamo sbagliato i primi 15 minuti. Poi abbiamo preso le misure. Penso che l'esperienza dell'anno scorso ci sia servita per essere migliori oggi. Una semifinale di Champions League per forza deve essere difficilissima, dunque non mi spaventa partire da un gol sotto". Sulle condizioni di Calafiori: "Ha viaggiato con noi. È recuperato e può giocare nel caso ne avessimo bisogno".