Psg-Inter: prezzi voli e dove dormire a Monaco

La finale di Champions League tra Psg e Inter, in programma sabato 31 maggio alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, sarà in diretta su Sky Sport. Ma per chi invece volesse viverla dal vivo allo stadio questo il costo medio di voli (da Milano a Monaco) e alloggi in Baviera, in attesa che l'Inter comunichi le modalità di vendita dei biglietti

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI PER LA FINALE DI CHAMPIONS