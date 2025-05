Decise le divise che Inter e Psg indosseranno in finale di Champions League il prossimo 31 maggio all'Allianz Arena: nerazzurri in campo con la terza maglia, quella gialla, mentre i parigini, che da sorteggio 'giocheranno in casa', con la tradizionale blu. E l'ultima volta che l'Inter indossò la terza maglia in finale arrivò la vittoria della Coppa Uefa 1997-1998, battendo la Lazio... al Parco dei Principi COME ACQUISTARE I BIGLIETTI, LE LINEE GUIDA DELL'UEFA

Inter in giallo, Psg in blu. A tre settimane dalla finale di Champions League che si giocherà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio alle 21, le due squadre hanno scelto le divise con cui scenderanno in campo per l'appuntamento più importante della stagione. E qui vi raccontiamo motivi e precedenti.

Perché l'Inter indosserà la maglia gialla in finale di Champions

L'Inter vestirà la terza maglia, gialla, visto che da sorteggio giocherà fuori casa. Il portiere Yann Sommer, tra i protagonisti della vittoria contro il Barcellona, indosserà proprio come in semifinale la divisa arancione. Quanto al Psg, sempre come conseguenza del sorteggio i parigini indosseranno la prima maglia, in blu con striscia bianca e rossa sul petto e il tricolore francese sulla schiena, con Gigio Donnarumma in campo con la divisa verde.