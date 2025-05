Enorme attesa per il prossimo 31 maggio, quando la squadra di Inzaghi si giocherà la Champions a Monaco di Baviera. In palio il trofeo, ma non solo: chi vince affronterà Manchester United o Tottenham nella Supercoppa europea. E una tra Inter e Psg andrà direttamente al Mondiale per Club 2029: come da regolamento, infatti, la qualificazione è assicurata alle vincitrici della Champions nel quadriennio precedente

L'attesa è tutta per sabato 31 maggio, finalissima della Champions League con l' Inter che si giocherà il trofeo. Battuto il Barcellona al termine di un doppio confronto memorabile, i nerazzurri sfideranno il Psg a Monaco di Baviera per conquistare il trofeo. Scorre il countdown per l'appuntamento più importante, eventuale trionfo che assicurerebbe all'Inter altri 10,5 milioni di euro dopo che ha già incassato 132 milioni in questa edizione. Chi alzerà il trofeo affronterà il prossimo 13 agosto nella Supercoppa Europea a Udine la vincitrice dell'Europa League, ovvero chi la spunterà nel derby inglese tra Manchester United e Tottenham. Non è tutto: guardando più in là, è possibile assicurarsi un posto che porta addirittura al 2029 .

Chi vince la Champions va al Mondiale per Club 2029

Proprio così, qualificazione ottenuta di diritto per la seconda edizione del torneo Fifa dopo la prima volta questa estate (ci saranno anche Inter e Juventus). La stagione 2024/25 apre infatti la possibilità di accedere al Mondiale per Club nel 2029 e, chi solleverà la Champions tra Inter e Psg, seguirà l'Al-Ahli (vincitrice della Champions asiatica) tra le primissime qualificate. Per quanto riguarda la confederazione Uefa, sono ammessi i quattro club che hanno vinto le precedenti edizioni della Champions insieme ad altre otto squadre in base al ranking sulle performance nella massima competizione europea per club. Qualora vincesse, inoltre, l'Inter negherebbe un posto alle italiane tramite il ranking: sono infatti solo due i club per ogni Federazione ammessi al Mondiale per Club, limite che può essere "abbattuto" solo in caso di ulteriori vittorie italiane in Champions.