Marotta: "Siamo cresciuti e pronti per la finale"

Intervistato dalla RSI, il presidente nerazzurro ha parlato della crescita della squadra: "Dopo Istanbul c'è stata una consapevolezza maggiore nei propri mezzi, ora siamo pronti a giocarcela fino in fondo". Sarà la sua quarta finale di Champions ("Sono stato in due club molto forti come Juve e Inter"), lui che ha sottolineato l'importanza della competenza calcistica all'interno di una società: "A volte i manager hanno poca affinità, io sono per l'esperienza"

Sono giorni di grande attesa in casa Inter, countdown aperto verso la finalissima di Champions a Monaco di Baviera sabato 31 maggio. Ne ha parlato anche Beppe Marotta, presidente nerazzurro che è stato intervistato dalla RSI (Radiotelevisione Svizzera di lingua Italiana): "Questo gruppo è cresciuto in questi anni, dopo l'esperienza di Istanbul c'è stata una consapevolezza maggiore nei propri mezzi. Siamo pronti per giocarce fino in fondo la finale di Champions". Sarà la quarta finale nella competizione per Marotta: "Ho avuto la fortuna di essere in due club molto forti come la Juventus e l'Inter e questo mi ha facilitato. Sono quattro finali ma questo va condiviso con le squadre con le quali mi sono presentato alle finali di Champions".