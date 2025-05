Mancano 2 giorni alla finale di Champions League tra Psg e Inter. Le probabili scelte dei due allenatori: un dubbio per Luis Enrique in attacco con Barcola favorita su Doué, Inzaghi ha invece le idee chiare ritrovando dal 1' anche Pavard e Lautaro Martinez. 7 su 11 dovrebbero essere gli stessi titolari della finale persa 2 anni fa col Manchester City. La partita sarà in diretta sabato 31 maggio alle 21 su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW

INTER, IL FILM DELLA CHAMPIONS