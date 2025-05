Dove vedere Psg-Inter

ggi, sabato 31 maggio, è il giorno della finale di Champions League. Inter e Psg scenderanno in campo a Monaco di Baviera alle 21.00. La partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW. Avvicinamento nel corso della giornata su Sky Sport 24 e dalle 19.15 Champions League Show con Federica Masolin e i suoi ospiti

Appuntamento oggi, sabato 31 maggio, dalle 19.15 su Sky Sport per la finale di Champions League (con la copertina Sky sulle note della canzone "Because We Believe" di Andrea Bocelli ). La sfida fra Inter e Psg avrà inizio alle 21.00 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8. Telecronaca di Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Gianluca Di Marzio, Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Gianluigi Bagnulo. Dalle 18.30 appuntamento con Mario Giunta e Campo Aperto , mentre dalle 19.15 spazio al prepartita con Champions League Show : in studio, direttamente dall’Allianz Arena, Federica Masolin con il suo top team, tra cui il mister Fabio Capello , Alessandro Costacurta , Paolo Di Canio , Paolo Condò e l’ospite speciale Walter Samuel , con Alessandro Del Piero ed Esteban Cambiasso in collegamento direttamente dal campo. Spazi news affidati a Mario Giunta. Collegamenti e news da Monaco durante tutta la giornata su Sky Sport 24 che sarà in onda direttamente dall’Allianz Arena , con la conduzione di Roberta Noè e i collegamenti degli inviati.

I numeri di Psg e Inter

Questo è il primo incontro ufficiale in assoluto tra Inter e Psg ed è la seconda finale di Coppa dei Campioni/Champions League tra una squadra italiana e una francese, dopo la vittoria del Marsiglia sul Milan per 1-0 nel 1993, nell'unica occasione in cui una squadra francese ha vinto il trofeo. Anche quella finale si è giocata a Monaco. Questa è la settima partecipazione dell'Inter alla finale di Coppa dei Campioni/Champions League, vincendo il trofeo tre volte (1964, 1965 e 2010). La squadra nerazzurra ha perso l'ultima finale, 1-0 contro il Manchester City nel 2023. Questa è la seconda partecipazione del Psg alla finale di Coppa dei Campioni/Champions League, dopo la sconfitta per 1-0 contro il Bayern Monaco nella stagione 2019-20. Il Psg è comunque l'ultima squadra francese ad aver vinto un grande trofeo europeo: la Coppa delle Coppe 1995-96. Le squadre francesi hanno vinto solo due delle 15 finali disputate nelle principali competizioni europee: una su sette in Coppa dei Campioni/Champions League, una su tre in Coppa delle Coppe e nessuna su cinque in Coppa UEFA/Europa League. Questa sarà la quinta finale di Coppa dei Campioni/Champions League a Monaco di Baviera. I vincitori di ciascuna delle quattro precedenti edizioni si aggiudicavano il trofeo per la prima volta, una serie che il Paris Saint-Germain cercherà di proseguire (Nottingham Forest nel 1979, Marsiglia nel 1993, Borussia Dortmund nel 1997, Chelsea nel 2012). L'Inter ha segnato 26 gol in Champions League in questa stagione, eguagliando il suo record in una stagione di una grande competizione europea (26 anche nel 2002-03). La squadra meneghina ha segnato almeno due gol in tutte le sei partite a eliminazione diretta e potrebbe diventare la terza squadra a riuscirci in ognuna di queste gare in una stagione, finale inclusa, dopo il Real Madrid nel 1959-60 (7 partite) e il Milan nel 1993-94 (2 partite).

In questa stagione, il Psg ha stabilito il suo record sia di vittorie (10) che di gol segnati (33) in una singola stagione nelle grandi competizioni europee. Il Psg ha anche registrato il suo primato di media tiri a partita (18.6) in una stagione di Champions League dal 2003-04.