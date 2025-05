L'allenatore nerazzurro ha aggiunto in conferenza: "So che dalle sconfitte si esce più forti". Le sue parole a Sky: "Futuro? Ora c'è amarezza, vedremo nei prossimi giorni con la società. Quella di questa sera non è sembrata la mia Inter, lo so io e lo sanno anche i ragazzi. Abbiamo trovato un Psg più forte. Zero titoli sì, ma bravissimi lo stesso". Il grande sport di Sky non finisce qui. Scopri la promo Sky TV+Sky Sport a un prezzo speciale HIGHLIGHTS - PAGELLE

"Quella di questa sera non è sembrata la mia Inter, lo so io e lo sanno anche i ragazzi, ma questo non toglie nulla, sono orgoglioso del percorso". A dirlo è Simone Inzaghi dopo il pesantissimo ko contro il Psg per 5-0 nella finale di Champions, la seconda persa in tre anni: "Abbiamo trovato un Psg più forte, che ha meritato di vincere. Abbiamo approcciato male, ci siamo allungati e abbiamo facilitato il loro compito. È una sconfitta brutta, ma non dimentichiamo la stagione. Zero titoli sì, ma bravissimi lo stesso. I ragazzi devono avere la testa alta". LE FOTO La delusione dei tifosi dell'Inter tra Monaco e Milano

Inzaghi: "Non so dire se andró in America, ma dalle sconfitte si esce più forti" Ovviamente il grande tema è ora quale sarà il futuro di Simone Inzaghi: "Vedremo nei prossimi giorni con la società ora, dopo la seconda finale persa in tre anni, c'è troppa amarezza per pensarci - conferma Inzaghi - ci sarà tempo. La società è stata con noi, anche loro sono delusi ma ci sono sempre stati vicini". In conferenza ha poi aggiunto: "Se sarò al 100% negli USA per il Mondiale per Club? Non so rispondere a questa domanda, in questo momento sono venuto per educazione e rispetto. Questa sconfitta mi amareggia moltissimo. Dalle sconfitte si esce più forti, sembra una frase fatta ma è già andata così".