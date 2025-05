Le probabili scelte dei due allenatori: un dubbio per Luis Enrique in attacco con Doué favorito su Barcola. Inzaghi ritrova dal 1' Lautaro Martinez e Pavard: il francese è in vantaggio su Bisseck. 7 su 11 dovrebbero essere gli stessi titolari della finale persa 2 anni fa col Manchester City. La finale di Champions sarà in diretta stasera alle 21 su Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K) e in streaming su NOW

PSG-INTER, L'AVVICINAMENTO ALLA FINALE LIVE