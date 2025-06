A quasi una settimana dalla finale persa contro il Psg, il capitano nerazzurro chiede scusa a tutti i tifosi via social: "La tristezza è ancora difficile da digerire. Nel calcio contano i trofei vinti, ma anche fare due finali in tre anni vuol dire tanto". Poi chiude con una citazione di Facchetti: "'Ci sono giorni in cui essere interisti è facile, altri in cui è doveroso e giorni in cui esserlo è un onore', oggi per tutti noi è doveroso esserlo"

Una citazione di Giacinto Facchetti: "Ci sono giorni in cui essere interisti è facile, altri in cui è doveroso e giorni in cui esserlo è un onore”. Lautaro Martinez aggiunge: "Oggi per tutti noi è doveroso esserlo". È così che il capitano nerazzurro torna per la prima volta sulla pesante sconfitta in finale di Champions col Psg della scorsa settimana, lo fa con un lungo post Instagram corredato da un'immagine in bianco e nero della notte da incubo di Monaco: "Ciao cari interisti, sono qui a scrivervi questo messaggio dopo qualche giorno perché la tristezza, la delusione, l’amarezza dopo la partita di sabato sono stati e saranno ancora per un po' sentimenti difficili da digerire. Mi scuso con tutti voi per non essere riuscito a regalarvi quello che era il sogno di tutti noi. Voglio ringraziare tutti i nerazzurri che erano a Monaco, a San Siro e in giro per il mondo. Siete sempre unici".