L'Inter ha scelto Cristian Chivu per la panchina. La giornata di oggi sarà quella della definizione degli ultimi dettagli e della firma sul contratto. La scelta di Chivu, già giocatore e poi allenatore delle giovanili nerazzurre prima degli ultimi mesi vissuti a Parma, arriva dopo il no di Fabregas che era stato cercato per primo dalla dirigenza interista dopo l'addio di Simone Inzaghi

PERCHE' CHIVU PIACE ALL'INTER - MERCATO LIVE