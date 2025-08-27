Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Champions, ecco i palloni per la fase a gironi e per la Women's Champions League. FOTO

Champions League fotogallery
5 foto
Foto: Adidas

Ecco i nuovi palloni in vista della fase a gironi della Champions League e della Women's Champions League 2025-2026. Da un lato l'ispirazione al cielo notturno e alle classiche "notti magiche", dall'altro lo spazio e l'aurora boreale. E c'è anche un'ispirazione comune in riferimento al cammino verso le rispettive finali... Qui tutte le FOTO e i dettagli

CHAMPIONS, TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

ALTRE FOTOGALLERY

Champions e Women's Champions, svelati i palloni

Champions League

Ecco i nuovi palloni in vista della fase a gironi della Champions League e della Women's...

5 foto

Florenzi si ritira dal calcio a 34 anni

Calcio

Con un video sui social, Alessandro Florenzi annuncia il suo ritiro dal calcio. L'ex, tra le...

33 foto

Tutte le maglie della Serie A 2025-2026

le foto

Svelata la terza maglia dell'Atalanta, che farà il suo esordio a Parma. La Cremonese completa i...

54 foto

Via alla corsa: il nuovo ranking Uefa per nazioni

classifica

Nuova stagione al via e nuova corsa per l'ormai famoso posto "extra" in Champions League, il...

7 foto

Lecce, ufficiale l'arrivo di Stulic

Calciomercato

Il Lecce ufficializza il nuovo attaccante: arriva Stulic. Al Cagliari arriva in prestito Palestra...

135 foto

Video in evidenza

    Champions League: Ultime Notizie

    Psg, maxi-multa dall'Uefa dopo la finale di Monaco

    CHAMPIONS

    Dalla Uefa arrivano sanzioni per complessivi 148mila euro al Psg in seguito ai festeggiamenti...

    ADL: "Champions in due anni? Dipende da…"

    napoli

    Il numero uno del Napoli al Festival di Giffoni ha parlato della chance di vittoria del massimo...

    Mbappé: "Destino che il Psg vincesse senza di me"

    Champions League

    Il francese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale per il terzo posto...