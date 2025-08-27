Champions, ecco i palloni per la fase a gironi e per la Women's Champions League. FOTO
Ecco i nuovi palloni in vista della fase a gironi della Champions League e della Women's Champions League 2025-2026. Da un lato l'ispirazione al cielo notturno e alle classiche "notti magiche", dall'altro lo spazio e l'aurora boreale. E c'è anche un'ispirazione comune in riferimento al cammino verso le rispettive finali... Qui tutte le FOTO e i dettagli
- In campo a partire dal 27 agosto, l'ultimo pallone della UEFA Champions League trae ispirazione dal cielo notturno, mentre il pallone della UEFA Women’s Champions League si ispira allo spazio e all'aurora boreale.
- Entrambi onorano le stelle del gioco nel loro percorso verso Budapest e Oslo, le città ospitanti delle rispettive finali a maggio.
- Il pallone della UEFA Champions League si ispira al cielo notturno, con stelle delineate in oro e dipinte di blu.
- A completare il design dei segni zodiacali disegnati a mano in oro, che simboleggiano gesta eroiche e un destino celeste.
- Il pallone della UEFA Women’s Champions League trae ispirazione dallo spazio e dall'aurora boreale, con esagoni tra le stelle bianche rifiniti in viola scuro e sovrapposti a una sfumatura e a pitture verde neon, ispirate al movimento solare dell'aurora boreale.
- La lucentezza del pallone è completata da dettagli di luminose stelle rosa e bianche, che richiamano la brillantezza dello spazio.