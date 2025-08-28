Cambia l'orario della finale di Champions: da Budapest 2026 le finali si giocheranno alle ore 18 e non più alle 21. La scelta di anticipare il fischio d'inizio è stata annunciata a poche ore dal sorteggio per la prossima edizione. L'intento è quello di migliorare l'esperienza complessiva della giornata di gara per tifosi, squadre e città ospitanti

Dall'edizione 2025-2026 le finali di Champions League si giocheranno alle 18 e non più alle 21. A dare l'annuncio è stata la Uefa che, a poche ore dai sorteggi dai sorteggi per la prossima edizione, ha fatto sapere la decisione presa per migliorare l'esperienza complessiva della giornata di gara per tifosi, squadre e città ospitanti, ottimizzando la logistica e le operazioni e offrendo al contempo diversi vantaggi tangibili. Il presidente Aleksander Ceferin ha sottolineato: "Sebbene il calcio d'inizio alle 21 sia adatto per le partite infrasettimanali, un calcio d'inizio anticipato di sabato per la finale significa allo stesso tempo una conclusione anticipata, indipendentemente dai tempi supplementari o dai rigori, offrendo ai tifosi l'opportunità di godersi il resto della serata con amici e familiari, riflettendo sulla partita più sentita della stagione".