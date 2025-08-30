Juve, date e orari di tutte le gare in Champions

La partita allo Stadium contro il Borussia Dortmund del 16 settembre aprirà il cammino della squadra di Tudor nella League Phase. Dopo i tedeschi ci saranno le due trasferte in Spagna contro Villarreal e Real Madrid. Nell'ultima giornata i bianconeri affronteranno in trasferta il Monaco
Sarà il Borussia Dortmund ad aprire il percorso della Juventus nella Champions League 2025/26. I bianconeri il 16 settembre ospiteranno allo Stadium la squadra tedesca alle ore 21. Successivamente sono in programma due trasferte in Spagna, contro Villarreal e Real Madrid, prima di tornare a Torino per ospitare lo Sporting CP. A fine novembre è in programma la trasferta in Norvegia per affrontare il Bodo/Glimt, poi Benfica e Pafos in casa prima di chiudere sul campo del Monaco.
Le avversarie della Juventus
- Borussia Dortmund (in casa): martedì 16 settembre, ore 21
- Villarreal (in trasferta): mercoledì 1 ottobre, ore 21
- Real Madrid (in trasferta): mercoledì 22 ottobre, ore 21
- Sporting CP (in casa): martedì 4 novembre, ore 21
- Bodo/Glimt (in trasferta): martedì 25 novembre, ore 21
- Pafos (in casa): mercoledì 10 dicembre, ore 21
- Benfica (in casa): mercoledì 21 gennaio, ore 21
- Monaco (in trasferta): mercoledì 28 gennaio, ore 21