Juve, date e orari di tutte le gare in Champions

Champions League, calendario Juventus: partite e avversarie del girone

Champions League

La partita allo Stadium contro il Borussia Dortmund del 16 settembre aprirà il cammino della squadra di Tudor nella League Phase. Dopo i tedeschi ci saranno le due trasferte in Spagna contro Villarreal e Real Madrid. Nell'ultima giornata i bianconeri affronteranno in trasferta il Monaco

IL CALENDARIO E GLI ORARI DELLA CHAMPIONS LEAGUE

Sarà il Borussia Dortmund ad aprire il percorso della Juventus nella Champions League 2025/26. I bianconeri il 16 settembre ospiteranno allo Stadium la squadra tedesca alle ore 21. Successivamente sono in programma due trasferte in Spagna, contro Villarreal e Real Madrid, prima di tornare a Torino per ospitare lo Sporting CP. A fine novembre è in programma la trasferta in Norvegia per affrontare il Bodo/Glimt, poi Benfica e Pafos in casa prima di chiudere sul campo del Monaco

Le avversarie della Juventus

  • Borussia Dortmund (in casa): martedì 16 settembre, ore 21
  • Villarreal (in trasferta): mercoledì 1 ottobre, ore 21
  • Real Madrid (in trasferta): mercoledì 22 ottobre, ore 21
  • Sporting CP (in casa): martedì 4 novembre, ore 21
  • Bodo/Glimt (in trasferta): martedì 25 novembre, ore 21
  • Pafos (in casa): mercoledì 10 dicembre, ore 21
  • Benfica (in casa): mercoledì 21 gennaio, ore 21
  • Monaco (in trasferta): mercoledì 28 gennaio, ore 21

