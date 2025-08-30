Juve, date e orari di tutte le gare in Champions

La partita allo Stadium contro il Borussia Dortmund del 16 settembre aprirà il cammino della squadra di Tudor nella League Phase. Dopo i tedeschi ci saranno le due trasferte in Spagna contro Villarreal e Real Madrid. Nell'ultima giornata i bianconeri affronteranno in trasferta il Monaco

Sarà il Borussia Dortmund ad aprire il percorso della Juventus nella Champions League 2025/26. I bianconeri il 16 settembre ospiteranno allo Stadium la squadra tedesca alle ore 21. Successivamente sono in programma due trasferte in Spagna, contro Villarreal e Real Madrid, prima di tornare a Torino per ospitare lo Sporting CP. A fine novembre è in programma la trasferta in Norvegia per affrontare il Bodo/Glimt, poi Benfica e Pafos in casa prima di chiudere sul campo del Monaco.