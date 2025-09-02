Esplora tutte le offerte Sky
Juventus in Champions League 2025-2026: la lista Uefa

Champions League

La Juventus ha consegnato alla UEFA la lista ufficiale dei giocatori per la fase a gironi della Champions League 2025-2026. Spiccano i nomi dei nuovi acquisti, assente invece Arek Milik. Nella lista B compaiono alcune novità tra i giovani della Next Gen. Il cammino europeo dei bianconeri, guidati da Igor Tudor, inizierà tra due settimane contro il Borussia Dortmund

JUVENTUS, LE PRIME PAROLE DI OPENDA

La Juventus ha ufficializzato l'elenco dei giocatori convocati per la fase a gironi della Champions League 2025-2026. Igor Tudor ha definito le sue scelte in vista dell'esordio europeo, in programma il 16 settembre contro il Borussia Dortmund. Nella lista A spiccano i nomi dei nuovi acquisti Edon Zhegrova e Lois Openda, assente invece Arek Milik. Nella lista B trovano invece spazio quattro giovani della Next Gen: Gil Puche, Scaglia, Fuscaldo e Martinez. Ecco l'elenco completo

PORTIERI
  • Perin
  • Di Gregorio
  • Pinsoglio
  • Fuscaldo (Lista B)

DIFENSORI

  • Bremer
  • Gatti
  • Kelly
  • Kalulu
  • Rugani
  • Joao Mario
  • Cambiaso
  • Cabral
  • Rouhi  (Lista B)
  • Gil Pouche (Lista B)
  • Scaglia (Lista B)
  • Martinez (Lista B)

CENTROCAMPISTI

  • Locatelli
  • Conceicao
  • Koopmeiners
  • Adzic
  • Kostic
  • Thuram
  • Miretti
  • McKennie
ATTACCANTI
  • Vlahovic
  • Zhegrova
  • Openda
  • David
  • Yildiz  (Lista B)

