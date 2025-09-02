La Juventus ha consegnato alla UEFA la lista ufficiale dei giocatori per la fase a gironi della Champions League 2025-2026. Spiccano i nomi dei nuovi acquisti, assente invece Arek Milik. Nella lista B compaiono alcune novità tra i giovani della Next Gen. Il cammino europeo dei bianconeri, guidati da Igor Tudor, inizierà tra due settimane contro il Borussia Dortmund
La Juventus ha ufficializzato l'elenco dei giocatori convocati per la fase a gironi della Champions League 2025-2026. Igor Tudor ha definito le sue scelte in vista dell'esordio europeo, in programma il 16 settembre contro il Borussia Dortmund. Nella lista A spiccano i nomi dei nuovi acquisti Edon Zhegrova e Lois Openda, assente invece Arek Milik. Nella lista B trovano invece spazio quattro giovani della Next Gen: Gil Puche, Scaglia, Fuscaldo e Martinez. Ecco l'elenco completo
- Perin
- Di Gregorio
- Pinsoglio
- Fuscaldo (Lista B)
DIFENSORI
- Bremer
- Gatti
- Kelly
- Kalulu
- Rugani
- Joao Mario
- Cambiaso
- Cabral
- Rouhi (Lista B)
- Gil Pouche (Lista B)
- Scaglia (Lista B)
- Martinez (Lista B)
CENTROCAMPISTI
- Locatelli
- Conceicao
- Koopmeiners
- Adzic
- Kostic
- Thuram
- Miretti
- McKennie
- Vlahovic
- Zhegrova
- Openda
- David
- Yildiz (Lista B)