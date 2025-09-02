La Juventus ha ufficializzato l'elenco dei giocatori convocati per la fase a gironi della Champions League 2025-2026. Igor Tudor ha definito le sue scelte in vista dell'esordio europeo, in programma il 16 settembre contro il Borussia Dortmund. Nella lista A spiccano i nomi dei nuovi acquisti Edon Zhegrova e Lois Openda, assente invece Arek Milik. Nella lista B trovano invece spazio quattro giovani della Next Gen: Gil Puche, Scaglia, Fuscaldo e Martinez. Ecco l'elenco completo