Juve, la presentazione di Openda e Zhegrova LIVE

Juventus, Openda e Zhegrova: la presentazione LIVE alle 14.30
È giorno di conferenza in casa Juventus: gli ultimi due colpi del mercato bianconero, Lois Openda ed Edon Zhegrova, vengono presentati ufficialmente alla stampa alle 14.30, da seguire in diretta sul nostro liveblog
Verso Juventus-Inter: come stanno le squadre
Il derby d'Italia si avvicina, ma in che condizioni tornano tutti i nazionali impegnati nella sosta in giro per il mondo?
Verso Juve-Inter: come stanno i giocatori dopo gli impegni delle nazionali
