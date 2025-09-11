Esplora tutte le offerte Sky
Juventus, Openda e Zhegrova: la presentazione LIVE alle 14.30

È giorno di conferenza in casa Juventus: gli ultimi due colpi del mercato bianconero, Lois Openda ed Edon Zhegrova, vengono presentati ufficialmente alla stampa alle 14.30, da seguire in diretta sul nostro liveblog

Verso Juventus-Inter: come stanno le squadre

Il derby d'Italia si avvicina, ma in che condizioni tornano tutti i nazionali impegnati nella sosta in giro per il mondo?

Verso Juve-Inter: come stanno i giocatori dopo gli impegni delle nazionali

Verso Juve-Inter: come stanno i giocatori dopo gli impegni delle nazionali

È giorno di conferenza stampa in casa Juventus: alle ore 14.30 vengono presentati ufficialmente gli ultimi due acquisti bianconeri, Lois Openda ed Edon Zhegrova.

Juve, la presentazione di Openda e Zhegrova LIVE

Vardy: "Leicester? invertirò pronostici anche qui"

È stato il Vardy-Day in casa Cremonese. L'attaccante inglese è stato presentato alla stampa:...

Serie A, a Colombo Juve-Inter: gli arbitri

Ecco gli arbitri per la terza giornata di Serie A, in programma da sabato 13 a lunedì 15...

Roma, Wesley: leggera infiammazione al ginocchio

L'esterno giallorosso nella notte non è andato nemmeno in panchina in Bolivia-Brasile per una...

Inter, scatta l'ora di Akanji: pronto per la Juve

Acquistato allo scadere dell'ultima sessione del calciomercato, lo svizzero arrivato dal...
